Feirão Zera Dívida Banestes prossegue até final do ano

O final do ano está chegando e essa é a hora de regularizar sua vida financeira. O Feirão Zera Dívida do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai acontecer em toda a rede de agências e no site oficial do banco, até o dia 28 de dezembro. Os clientes poderão renegociar seus débitos com condições especiais, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.

Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ), com dívidas de até R$ 500 mil para os clientes PF e com dívidas de até R$ 1 milhão para PJ. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

O cliente pode realizar a renegociação de duas formas. A primeira é comparecer à agência Banestes mais próxima e conversar com um dos gerentes. A outra é pela internet, solicitando o atendimento pelo site oficial do Banestes, no link a seguir: www.banestes.com.br\zeradivida.

O objetivo é que as pessoas aproveitem a ação para renegociarem os débitos ou deixem de ter o “CPF negativado”. Com o nome “limpo” e o CPF livre, é possível voltar a comprar a prazo, pedir empréstimos, abrir crediário ou fazer um novo contrato de aluguel, por exemplo.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e o Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

Nos últimos três anos, cerca de 50 mil acordos foram fechados. Mais de 31 mil clientes conseguiram reorganizar a situação financeira, o que resultou no montante de R$ 434,6 milhões renegociados, de janeiro de 2021 até agosto deste ano.

Serviço

Feirão Zera Dívida Banestes

Data: até 28/12/2023

Público-alvo: pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefícios: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Como renegociar: o cliente deve buscar atendimento em qualquer agência Banestes ou enviar uma proposta via site oficial, no endereço: www.banestes.com.br\zeradivida.