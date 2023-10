Ferraço alerta para redução de voos entre ES e Rio

Resolução lançada em agosto pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (Resolução 1/2023), determinando que, a partir de 2 de janeiro de 2024, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, passe a operar somente com voos em um raio de 400 quilômetros, pode interromper voos partindo do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória. A situação preocupa o deputado Theodorico Ferraço (PP).

Durante seu pronunciamento na sessão ordinária desta quarta-feira (4), o parlamentar revelou que a determinação pode prejudicar muito o Espírito Santo. “Isso significa uma verdadeira pancada no coração dos capixabas e eu tenho certeza de que o presidente Lula não vai concordar com isso”, ponderou o deputado.

Força-tarefa

O governo do Estado está preparando uma força-tarefa para tentar reverter a situação e o parlamentar está confiante na solução do impasse. “Hoje, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado federal Da Vitória (PP), representando a bancada, vão se reunir com o ministro. Nós acreditamos que acabar com esses voos de Vitória ao Rio de Janeiro, chegando pelo Santos Dumont, vai ser um retrocesso muito grande e nós vamos encontrar uma solução a partir dessa audiência”, revelou.

A distância do voo entre o Aeroporto de Vitória e o Santos Dumont é de aproximadamente 418 Km. O progressista confia que essa distância excedente é muito pequena para ser levada em conta. “Tirar o voo de Vitória para o Santos Dumont por causa de 18 Km é praticamente um caminho dirigido para sacrificar os capixabas”, opinou.

“Com o problema do gás e do petróleo, os voos Vitória x Rio e Rio x Vitória, através do Aeroporto Santos Dumont, hoje têm sido a verdadeira ponte-aérea. Isso vai prejudicar muito o Espírito Santo, mas nós acreditamos no sucesso e na compreensão do ministro Sílvio Costa Filho que, por certo, ao invés de colocar 400 Km, vai colocar 420 Km (na resolução), para que o Espírito Santo não seja prejudicado”, avaliou Theodorico Ferraço.

O deputado afirmou que vai aguardar os esforços da força-tarefa encaminhada a Brasília para tentar resolver a situação, mas que não descarta a participação do Legislativo capixaba para tentar interceder junto ao governo federal.

“Vamos aguardar a volta do Ricardo Ferraço, que em nome do governo tem essa audiência hoje, junto com a bancada, para que a gente tenha sucesso e para que a Assembleia Legislativa, por enquanto, não precise tomar nenhuma providência”, disse.

“Caso não haja sucesso, nós, através da Assembleia Legislativa, vamos pedir que o presidente Lula interceda diretamente. Ele que é amigo do Espírito Santo, para que não sacrifique mais os capixabas, porque ele tem amizade e tem amor por nossa capital e por todo nosso estado do Espírito Santo”, finalizou o parlamentar.