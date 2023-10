Final da Série B do Capixabão 2023 terá transmissão ao vivo da TVE

Jaguaré e Rio Branco disputam a primeira divisão do Capixabão 2024, e a partida final da Série B do Capixabão 2023 será transmitida ao vivo pela TVE neste sábado (28), a partir das 14h30, na TV aberta (canal 2.1) e também pelo canal da emissora no YouTube.

As emoções que vão classificar um dos times tricolores para a elite do futebol capixaba serão transmitidas em tempo real para os torcedores que não podem comparecer no Estádio Estadual Kleber Andrade, palco da decisão. O Jaguaré comemorou o acesso depois de vencer o jogo ida por 4 a 0. E a vitória por 3 a 0 garantiu a vaga do Rio Branco na disputa.

A última competição do calendário profissional celebra um novo recorde: a TVE, aclamada como “A Casa do Futebol Capixaba”, superou a própria marca e segue em primeiro lugar no País em transmissão de jogos regionais.

Contando com a final da competição, a emissora soma 98 partidas envolvendo clubes do Espírito Santo transmitidas ao vivo em 2023. A emissora pública dos capixabas tem os direitos de transmissão e comercialização do Futebol Capixaba até o ano de 2025.

Serviço:

Final do Capixabão Série B

Jaguaré X Rio Branco

Sábado (28), a partir das 14h30

Na TVE (canal 2.1) e no canal da emissora do YouTube.