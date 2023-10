Final do Campeonato de Futebol de Campo de Alegre é neste sábado (21)

Grande Final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Alegre, taça “Jones Derbe Peixoto – Binha”, é neste sábado e toda a comunidade está convidada.

A Prefeitura Municipal de Alegre, através da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes informa, que nesse ano, teremos uma final inédita entre as equipes de Alegre United X Celinense, no Campo do Comercial.

Leia também: I Conferência de Cultura de Alegre e Muniz Freire acontece neste sábado (21)

A final será no dia sábado dia 21, às 17hs! Convide sua família e amigos, para curtir essa final incrível!