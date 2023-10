Foragido que cumpria pena por roubo e tráfico é detido pela PM em Marataízes

Um homem de 26 anos que estava foragido do sistema prisional foi detido pela Polícia Militar (PM), na madrugada última terça-feira (24), no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no litoral Sul. A prisão foi realizada por militares da radiopatrulha da 9ª Cia Ind., com o apoio da Subseção de Inteligência da Unidade.

Segundo informações da corporação, o foragido cumpria pena por roubo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Aos policiais, o recapturado informou que estava foragido há cerca de um ano e que estava trabalhando num estabelecimento comercial do município.

Ele foi encaminhado à autoridade de plantão do Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim.