Funcionário da Vale morre após ser baleado na cabeça em linha de trem no ES

Na tarde da última segunda-feira (16), policiais militares foram acionados para irem até uma linha férrea, em uma área rural que faz divida entre o bairro Central Carapina e Carapina Grande, na Serra, para atender a ocorrência do funcionário de uma mineradora que teria sido atingido por disparo de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), no local, a equipe encontrou um homem atingido por um tiro na região da cabeça, no interior de um veículo. Juntamente com a vítima, no momento do fato, havia um colega de trabalho, que fugiu pelo matagal ao perceber que o homem tinha sido baleado.

O Samu foi acionado, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi acabou morrendo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.