Carro bate na traseira de caminhão e deixa uma pessoa ferida na BR-482

Na noite da última segunda-feira (16), por volta das 19h55, os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram à BR-482, próximo à localidade de Bom Jardim, zona rural de Dores do Rio Preto, onde segundo informações teria ocorrido um acidente entre um carro de passeio e um caminhão.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi entre um caminhão Mercedes Benz e um Fiat Uno. No local, os socorristas do Samu realizavam o atendimento à vítima, uma senhora de 73 anos que, em seguida, precisou ser socorrida para Guaçuí e posteriormente para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Cachoeiro de Itapemirim na unidade móvel avançada.

O proprietário do caminhão, de 41 anos, informou que o caminhão quebrou a “Bengala” e que estacionou às margens da rodovia para buscar auxílio mecânico, tendo sinalizado a via, quando foi informado que um veículo teria colidido na traseira do caminhão.

O condutor do Fiat Uno, de 73 anos, informou aos militares que seguia em direção à Guaçuí quando se deparou com o caminhão na rodovia não conseguindo desviar, colidindo com a lateral direita na traseira do caminhão.

Diante dos fatos, os veículos estavam em dia, sendo removidos por guincho particular. Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, tendo como resultado teste negativo.

Foto: Divulgação/PMES