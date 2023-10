Gengibre capixaba ganha o mundo e alavanca agronegócio no ES

A cultura do gengibre vem ganhando destaque desde o ano passado e continua em ascensão. O gengibre capixaba chegou a 41 países em 2022, com um volume total de 19,5 mil toneladas, tendo como principais importadores os Países Baixos (59,27%), Estados Unidos (27,42%), Argentina (3,84%), Itália (3,10%) e Reino Unido (1,26%). Nas exportações de 2022, o Espírito Santo respondeu por 59% de todo o volume de gengibre exportado pelo Brasil. A receita gerada pelo gengibre rendeu US$ 18,9 milhões de dólares para o Estado. O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de gengibre do país.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA