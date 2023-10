Governo do Estado inaugura quadra poliesportiva coberta em Castelo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), inaugurou, nessa quinta-feira (19), em Castelo, uma quadra poliesportiva coberta no bairro Esplanada.

O evento contou com as presenças da secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, que representou o governador do Estado, Renato Casagrande, do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e do diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio Freitas.

Maria Emanuela Alves Pedroso destacou o fato de o Governo, sob a liderança do governador Renato Casagrande, realizar investimentos em todos os 78 municípios capixabas, fazendo com que o Estado avance em seu desenvolvimento de forma integrada.

“Desde 2019, nossos investimentos são os maiores registrados na história do Estado. Até 2022, foram mais de R$ 9 bilhões. O governador Renato Casagrande já sinalizou que vamos superar esse volume, garantindo mais qualidade de vida aos capixabas e ainda mais desenvolvimento para o Espírito Santo”, destacou Maria Emanuela Pedroso.

A obra, um investimento de R$ 1.801.269,71, ocupa uma área total de 695,40 metros quadrados e dimensões totais de 30,50m x 22,80m. O equipamento conta com uma arquibancada para 130 lugares, além de dois espaços para cadeirantes.

A quadra poliesportiva, de alto padrão, servirá para a prática de esportes em geral, em espacial basquete, futsal e vôlei, além de também poder ser utilizada para eventos da comunidade e como sede de projetos sociais, como o Campeões de Futuro, também realizado pelo Governo do Estado, por meio da Sesport.

“O governador Renato Casagrande tem realizado o maior investimento na área do esporte da história do nosso Estado. Tanto em programas de fomento aos nossos atletas quanto em obras estruturantes como essa. São investimentos que vêm sendo realizados de norte a sul do Estado, contemplando todos os municípios, sem distinção, principalmente em locais onde a população mais necessita de espaços esportivos”, declarou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também comentou sobre a inauguração. “O Governo do Estado está construindo dezenas de quadras e espaços esportivos por todo o Espírito Santo porque acredita que o esporte tem papel fundamental na construção da identidade do cidadão. Além de melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, o esporte também promove a inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades”, ressaltou.