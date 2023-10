Governo Estadual autoriza a construção de quatro obras em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado realizam nesta quarta (11), uma solenidade para assinatura de ordem de serviço que autoriza a construção de quatro importantes obras no município. Serão autorizadas a construção da nova Praça São Pedro, da Estratégia de Saúde da Família dos bairros Nova Anchieta/Planalto, da Praça de Iriri e a edificação de uma creche municipal.

A solenidade irá acontecer a partir das 18h, na Escola Municipal Esmeralda Moraca, no bairro Anchieta. A partir das 17h30 o prefeito Fabrício Petri e o governador Renato Casagrande irão visitar a Praça São Pedro.

De lá seguirão para a solenidade oficial, às 18h, onde será a assinatura das ordens de serviços que contemplam as obras que têm apoio do governo estadual: nova Praça São Pedro, a Estratégia de Saúde da Família dos bairros Nova Anchieta/Planalto e a construção da creche municipal, ao lado da Vila Olímpica.

Já às 19h30, uma nova solenidade acontece na área de eventos de Iriri, onde será assinada a Ordem de Serviço para a construção da Praça de Iriri e a abertura oficial do 25º Festival Capixaba de Frutos do Mar.

De acordo com o prefeito, será um dia de importantes investimentos que irão mudar positivamente a vida de muitas famílias.

“A ESF em Nova Anchieta e Planalto será uma unidade ampla, moderna e acessível para atender toda aquela região, tornando melhor o acesso de muitas famílias aos serviços de saúde. Nesse mesmo dia iremos concretizar o desejo da construção de uma nova creche que atenderá 150 alunos e reconstruir a Praça São Pedro, um importante equipamento público de nossa cidade, além da construção da Praça de Iriri, que irá fomentar ainda mais o turismo por lá. São importantes projetos que estamos conseguindo executar”, disse Petri.

Sobre as obras:

Praça São Pedro:

O novo projeto prevê a instalação de playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e nova iluminação. A cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local. O piso interno da praça será em granilite colorido com desenho que remete ao simbolismo da cruz de São Pedro como eixo central, conectando a praça à igreja de São Pedro, do outro lado da rua. Investimento com apoio do Governo do Estado.

Creche Municipal:

A nova unidade educacional será edificada ao lado da Vila Olímpica com área total de 1.379m2, incluindo 10 salas com berçários, refeitório, pátio coberto, brinquedoteca, playground, cozinha e lavanderia para atender 150 alunos em regime de tempo integral. A obra contempla acessibilidade em todos os espaços, aproveitamento da água, abastecimento com energia solar, pátio pavimentado e estacionamento. O terreno onde será construída a nova creche tem cerca de 3,2 mil m2. Investimento com apoio do Governo do Estado.

– ESF de Nova Anchieta/Planalto:

A unidade de saúde será ampla, moderna e acessível com 1.200m2.

Haverá consultórios médicos e odontológicos, salas de fisioterapia, imunização, curativo e outros espaços para atender a população da região. Investimento com apoio do Governo do Estado.

– Praça de Iriri:

O equipamento público será edificado na atual área de eventos, na Praia da Costa Azul, com 2.222,79 m². O espaço conta com uma edificação dividida entre quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato, com pé-direito duplo e possibilidade de acréscimo de um mezanino. Investimento com recursos próprios do município.