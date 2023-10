Grave acidente com caminhão deixa quatro mortos e feridos

Quatro pessoas morreram após um grave acidente na BR-163, neste domingo (15), no município de Sorriso, no Mato Gosso.

Segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, uma caminhonete bateu na traseira de um caminhão no km 748.

O condutor e o passageiro do caminhão ficaram feridos e foram socorridos para um hospital regional. Os quatro ocupantes da caminhonete não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

As causas do acidente serão investigadas.