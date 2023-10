Grave acidente na BR-101 deixa dois mortos e um ferido

Uma batida entre um carro de passeio e uma carreta deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida, neste sábado (30), na BR-101.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 648, já no território do município baiano de Itapebi.

As vítimas que estavam em um carro modelo Prisma morreram no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motorista do veículo ainda com vida para um hospital da região.

O condutor da carreta não teve ferimentos. Por causa do acidente, esse trecho da rodovia precisou ser bloqueado pela PRF.