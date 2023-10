Guaçuí: homem é espancado com golpes de capacete e tem moto roubada

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (BPMES) recuperaram uma motocicleta furtada, após um homem ser agredido e roubado em Guaçuí, neste sábado (14).

De acordo com a PM, por volta das 05h48min os policiais prosseguiram ao pronto socorro, onde a vítima, de 30 anos, deu entrada. Aos militares, a vítima informou que seguia para sua residência em sua moto, uma XRE190, de cor vermelha, quando foi surpreendido.

Leia também: VÍDEO| Suspeito de furto no Detran é preso em flagrante em Guaçuí

“Informou ainda que próximo à localidade de São Felipe dois suspeitos apareceram em outra moto e anunciaram o assalto. Que mesmo não reagindo, foi agredido com socos, chutes e golpes de capacete na cabeça, em seguida fugiram levando sua moto, R$50,00 e o celular moto G11. A vítima ficou sob cuidados médicos”, descreveu a PM por meio de nota.

Por volta das 06h53min, os militares foram informados que uma motocicleta estaria abandonada às margens da BR-484, saindo de Guaçuí em direção a São Tiago.

Após buscas, a motocicleta modelo XRE190, de cor vermelha foi localizada em um terreno baldio, próximo a uma empresa, sendo removida para o pátio credenciado do Detran, em Guaçuí.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.