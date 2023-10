VÍDEO| Suspeito de furto no Detran é preso em flagrante em Guaçuí

Um jovem, de 23 anos, suspeito de furtar objetos do pátio credenciado do Detran em Guaçuí foi preso, na madrugada deste sábado (14), por policiais militares do 3º Batalhão.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), por volta das 00h59 os policiais foram acionados pelo 190. A denúncia relatava que um homem, trajando uma camisa vermelha, teria entrado no pátio do Detran no município e furtado alguns objetos.

“O suspeito não se encontrava no local, de imediato os policiais intensificaram o patrulhamento na região, sendo o mesmo localizado em outra rua próxima”, informou a PM por meio de nota.

Diante do flagrante, o suspeito, que aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool, foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre. O jovem também é suspeito de outros furtos no local.

Veja vídeo: