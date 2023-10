Harmonização dentária: idosos buscam cada vez mais o procedimento

Ter um sorriso brilhante, alinhado e com os dentes brancos é o desejo da maioria das pessoas, não importa a idade. No entanto, para os idosos é muito difícil conseguir esse resultado naturalmente, pois a medida que envelhecem é comum que os dentes sofram com problemas, como desgaste e dentes escuros. A ortodontista Catarina Riva aponta que uma alternativa para reabilitar o sorriso de pessoas na terceira idade é a harmonização dentária.

É fato, que com o passar do tempo e conforme as pessoas vão envelhecendo, os dentes, assim como o resto do corpo, sentem esse impacto. “Alguns transtornos que comumente afetam a região bucal de pessoas idosas são as cáries, doenças periodontais, o amarelamento, desgastes ou mesmo a perca da dentição”, destaca a ortodontista.

As lentes de contato dental são uma opção para restabelecer a estética do sorriso. A harmonização é feita utilizando facetas de cerâmicas odontológicas ultrafinas. “As lentes são usadas para dar um novo formato e sorriso ao paciente, podendo ser utilizadas para corrigir problemas de desgaste ou defeitos de coloração”, explica Catarina. Recentemente, famosos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal capixaba Carlos Manato realizaram o procedimento.

De acordo com ortodontista, a idade não é um empecilho para a colocação das lentes dentárias. “Pacientes de todas as idades podem realizar o procedimento, para isso basta se encaixarem nas indicações para o uso de lentes e possuírem uma boa saúde tanto física, quanto bucal”, orienta a especialista.