Homem armado com pistola e facão é preso após causar medo em Muqui

Após várias denúncias, um homem armado foi preso na última quarta-feira (4), após causar medo na localidade de Sumidouro, em Muqui.

Segundo a Polícia Militar (PM), os moradores da região disseram que o suspeito estaria efetuando tiros para cima, deixando a população com medo de sair à rua.

Durante o patrulhamento, a PM informou que o homem foi localizado e com ele foram encontrados uma pistola, 10 munições e um facão.

O homem foi detido e o material apreendido, entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.