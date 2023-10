Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã deste domingo (8), um homem que possuía contra ele um mandado de prisão em aberto, no km 268 da BR-101, municipio da Serra, no Espírito Santo.

Segundo informações da PRF, a equipe realizava fiscalização em operação de combate à criminalidade, quando um motociclista que transitava na região foi abordado. O condutor estava sem os documentos pessoais.

No entanto, após ser identificado pelos agentes através dos sistemas informatizados, foi descoberto que o mesmo não era habilitado e que também estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estrupo, expedido pela Vara de Muniz Freire, em 2018, no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada ao DPJ de Laranjeiras, na Serra.