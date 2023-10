Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã da última quinta-feira (12), um homem que pilotava uma motocicleta e que possuía contra ele um mandado de prisão em aberto no Km 294 da BR-101, em Cariacica.

Segundo informações da PRF, agentes realizavam fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a uma moto com placa do Espírito Santo e conduzida por um homem de 45 anos.

Após consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que havia contra o motociclista um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Vara Única de Marechal Floriano, em 09 de setembro de 2022.

Diante do exposto, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica para os procedimentos do flagrante.