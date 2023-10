Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de segunda-feira, 16, no km 445 da BR-101 em Mimoso do Sul, um homem que dirigia na rodovia com mandado de prisão em aberto.

Policiais rodoviários federais do Comando de Operações Especiais, que realizavam patrulhamento tático com foco no combate à criminalidade no âmbito da Operação Terminus, deram ordem de parada a um veículo de cor branca com placas do ES que era conduzido por um homem.

Durante a abordagem, após consulta aos sistemas informatizados da PRF, os agentes descobriram um mandado de prisão em aberto em desfavor do motorista, expedido pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim em 28 de maio de 2018.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais cabíveis.

De janeiro a setembro de 2023, já foram flagradas 54 pessoas com mandado de prisão em aberto circulando nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.