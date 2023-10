Homem é ameaçado com faca e tem égua furtada em Muqui

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde da última segunda-feira (2) para atender uma ocorrência de furto de uma égua na zona rural de Santa Mônica, em Muqui.

De acordo com informações da PM, a vítima relatou aos policiais que possui o animal a dois anos. Ele estava de manhã em um local de costume quando avistou o suspeito com a égua. Ele pediu ao homem que devolvesse o animal, mas o pedido foi negado.

O suspeito retirou uma faca da cintura e apontou para a vítima, que em seguida, fugiu com o animal. Policiais militares fez buscas pelo suspeito, porém ninguém foi encontrado.

