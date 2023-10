Suspeito é preso com arma de uso restrito em Córrego dos Monos

Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Civil do Espírito Santo, através da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio de policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e ADM.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, no distrito de Córrego dos Monos, apreendeu uma arma de fogo, especificamente, um revólver calibre 38, na residência de um suspeito de 48 anos, que não se encontrava no local mas que mesmo assim, responderá por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de até seis anos de reclusão.