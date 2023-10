Homem é assassinado com diversos tiros no bairro Gilson Carone

Na manhã da última quarta-feira (11), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que suspeitos, em um veículo, haviam realizado disparos de arma de fogo na direção de uma região conhecida como Matinha, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais foram ao local e verificaram que havia um indivíduo baleado. O Samu foi acionado e, em seguida, confirmou a morte da vítima.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e com a vítima, foi encontrado uma caixa com 20 munições calibre 22 intactas.

Leia também:

Policial militar é baleado enquanto voltava do trabalho em cidade do ES

De novo! Câmeras flagram mais um acidente no trevo do bairro IBC

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A motivação do crime não foi informada.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.