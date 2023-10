Policial militar é baleado enquanto voltava do trabalho em cidade do ES

Na madrugada da última quinta-feira (12), policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, para verificar a informação de que um militar havia dado entrada vítima de disparo de arma de fogo no pé direito.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao chegar no PA, a equipe fez contato com o policial que informou que estava retornando para a própria residência após o serviço, fardado, quando na altura do Bairro Nova Palestina foi abordado por vários indivíduos armados.

Leia também:

VÍDEO | PM apreende drogas em Guaçuí com a ajuda da cadela Alga

Cenas fortes! Motorista fica preso às ferragens após carro bater em carreta no ES

Antes que ele pudesse ter qualquer reação, os suspeitos atiraram contra o policial militar. O PM disse que conseguiu fugir e ao notar que tinha sido baleado, procurou atendimento médico no Pronto Atendimento.

Posteriormente, o policial militar foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O estado de saúde do paciente não foi informado.