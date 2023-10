Homem é encontrado morto com marcas de tiros dentro de carro em Irupi

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã da última quinta-feira (19), com marcas de tiros dentro de um veículo na região de Barra Grande, zona rural de Irupi, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o Ciodes recebeu a informação de que dois indivíduos, em uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo contra um carro Volkswagen Gol de cor vermelha. A motivação do crime não foi informada.

Entramos em contato com a Polícia Civil (PC), e informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Irupi e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.