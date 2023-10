Criança fica presa em bueiro enquanto voltava da escola em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado para ocorrência de salvamento terrestre, na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da CBM, a equipe foi informada por testemunhas que o menino de 12 anos, estava voltando da escola quando escorregou e ficou com a perna presa em um bueiro de uma rua do bairro.

Os militares utilizaram ferramentas para romper o trilho que fazia parte do bueiro, liberando a vítima, que foi deixada aos cuidados da equipe do Samu.

Após o resgate, a criança foi socorrida e levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

