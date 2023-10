Suspeitos de praticarem furto são presos pela PRF em Rio Novo do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última quinta-feira (19), três indivíduos que teriam praticado furto horas antes da abordagem no Km 395 da BR-101, em Rio Novo do Sul. Um deles já havia sido preso pela PRF em janeiro deste ano.

Segundo informações da PRF, os agentes deram ordem de parada a um veículo de passeio com placas de São Paulo com três homens a bordo, sendo que os dois passageiros não possuíam documentação pessoal.

Durante a fiscalização, onde os ocupantes se mostraram bastante nervosos, foi verificado que existia uma informação de que os suspeitos estariam envolvidos em um furto de um módulo eletrônico de um caminhão, peça de considerável valor de mercado, furto esse ocorrido naquela manhã de quinta-feira.

Ao aprofundar a pesquisa, os federais também descobriram que um dos passageiros já era reincidente naquela modalidade de crime, pois já havia sido detido anteriormente pela PRF, em janeiro deste ano, pelo mesmo crime.

Diante dos fatos, o veículo e os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Piúma para os procedimentos legais cabíveis.

