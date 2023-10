Homem é preso pela PM durante abordagem em Alegre

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam, na noite da última quinta-feira (5), um homem de 21 anos e apreenderem buchas de maconha durante abordagem no Bairro Guararema, em Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento na rua Clarinda Ferraz, local conhecido por “cobrinha”, onde os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita e com um volume no bolso.

Durante a abordagem, foi encontrado em seu bolso um pote transparente contendo dez buchas de maconha, embaladas e prontas para venda.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o material apreendido à 6ª delegacia regional de Alegre.