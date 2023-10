Suspeito é preso e drogas são apreendidas durante abordagem em Alegre

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam, na noite da última quarta-feira (4), um homem de 23 anos e apreenderem drogas durante uma abordagem no bairro Alto Capelinha, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o patrulhamento, os policiais receberam informações que vários indivíduos estariam comercializando drogas atrás próximo a uma universidade. Diante das denúncias, os militares intensificaram o patrulhamento à pé, em um beco, onde visualizaram um suspeito que tentou retornar, mudando repentinamente de direção, no intuito de não ser abordado.

Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso de trás da sua bermuda oito buchas de maconha e embaladas prontas para venda. Outras quatro buchas de maconha e três papelotes de cocaína foram localizadas no beco. Em sua residência, foram encontrados mais um pedaço grande de maconha de aproximadamente 80g, uma balança de precisão e a quantia de R$570,00 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com o material apreendido à 6ª delegacia regional de Alegre.

