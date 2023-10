PC realiza Operação ‘Aproximação’ contra crimes em transporte público

Equipes da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais (SIAE) deflagram a operação ‘Aproximação’ na noite desta segunda-feira (02), no município de Vitória. Na ação, foram realizadas abordagens a coletivos, com objetivo de coibir e prevenir a prática de Crimes Patrimoniais a usuários de transporte público, além de promover uma aproximação humanizada com a população.

A Operação Aproximação teve início às 18h e foi encerrada à 0h, e contou com a participação de dez policiais civis. Ao todo, foram realizadas abordagens a 17 coletivos que trafegavam na Avenida Vitória, nas proximidades do Forte São João e na Avenida Cleto Nunes, após o Parque Moscoso, no município de Vitória.

A Operação Aproximação foi pensada a partir de estudos relativos à incidência de crimes patrimoniais, especificamente, furtos e roubos a usuários de transporte coletivo. O estudo mostra ainda que o horário com maior incidência dos crimes ocorre entre 20h e 21h, momento em que os cidadãos estão retornando para suas casas.

O chefe da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais, delegado João Francisco explicou que após a realização do estudo, foram identificados os locais e horários de maior ocorrência e assim definimos o município de Vitória como ponto de partida para promoção de abordagens a transporte coletivo.

“Constatamos que os ônibus trafegam relativamente vazios a partir das 19h, e no dia da operação, a maioria dos passageiros eram mulheres, o que favorece a ação de criminosos”, informou João Francisco Filho.