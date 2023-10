Homem é preso por tentativa de homicídio no bairro Aquidaban em Cachoeiro

Um homem foi preso na noite da última sexta-feira (20), após agredir outro homem no pátio do Hospital Infantil Elefante Branco, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais militares receberam informações de que dois homens estariam brigando próximo ao hospital. Ao chegarem no local, foi constatado que se tratava de um término de relacionamento e que o ex estaria agredindo com o capacete o amigo da ex mulher.

O homem bateu várias vezes com o capacete no rosto da vítima que foi acusado de ter um relacionamento com a mulher. A vítima entrou para dentro de seu veículo para se proteger das agressões.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marbrasa para atendimento médico. O agressor foi conduzido ao DPJ para as providências cabíveis.