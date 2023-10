Homem é socorrido com ferimentos após ser atropelado em Anchieta

Um homem ficou ferido no fim da manhã da última segunda-feira (9), após ser atropelado por uma retroescavadeira no Trevo de Castelhanos, na zona rural de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, que é funcionário de uma loja de material de construção, estava trabalhando quando percebeu o trator descendo de ré e tentou impedir, porém acabou sendo atropelado pelo veículo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital da região. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Leia também:

Operação Bad Vibes combate pornografia infantil no ES e em 11 estados do país

Cavalo de Aço: polícia deflagra 2ª fase operação e procura envolvidos de assaltos