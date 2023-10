Homem morre após veículo capotar em Rio Novo do Sul

O homem identificado como Ricardo De Backer Alves, de 44 anos, morreu após o seu veículo, uma caminhonete Hilux, capotar em uma ribanceira na localidade de Virgínia Velha, em Rio Novo do Sul, no último domingo (8).

De acordo com a Polícia Civil, o carro seguia pela via, quando em um declive o condutor teria perdido o controle da direção e capotado em uma ribanceira.

Segundo a PC, Ricardo não teria resistido aos ferimentos e morreu no local. Uma outra vítima, que estava no veículo, teria sofrido escoriações e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para um hospital da região.

A Polícia Civil de Rio Novo do Sul vai apurar as causas do acidente. O corpo de Ricardo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.