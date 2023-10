Inscrições para os cursos do Qualificar ES seguem até o dia 16

Seguem até o dia 16 de outubro as inscrições para uma das 24 mil vagas para o Qualificar ES em cursos on-line.

Ao todo são 12 cursos on-line, com carga horária de 120 horas e para participar da seleção, é necessário seguir os requisitos pelo edital: ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso, ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br. O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

Confira os cursos ofertados:

Realize seu cadastro AQUI

Confira o edital AQUI