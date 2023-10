Qualificar ES oferta 24 mil vagas em cursos on-line gratuitos

Nesta quarta-feira (04), estão abertas as inscrições para a 3ª oferta de cursos on-line do Programa Qualificar ES. São 24 mil vagas destinadas ao público geral, ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). O período de inscrição segue até o dia 16.



As vagas são para 12 cursos on-line, com carga horária de 120 horas:

Assistente de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

E-commerce

Educação Especial e Inclusiva

Empreendedorismo e Inovação

Informática Básica

Inglês Básico

Recepcionista

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o crescimento do Programa Qualificar ES. “Temos orgulho do que o Qualificar ES se tornou. Só este ano, o programa já ofertou mais de 100 mil vagas para cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Isto é o Governo do Estado tornando o Espírito Santo mais empreendedor e girando a economia capixaba”, pontuou Bruno Lamas.

Para participar da seleção, é necessário seguir os requisitos exigidos pelo presente edital: ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, completos na data do início do curso; ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.



As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br. O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.



A classificação será por ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. O resultado será divulgado no dia 20.



Dúvidas serão respondidas neste link: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco



Leia o edital AQUI: https://qualificar.es.gov.br/online-edital-2023

Inscreva-se AQUI: https://inscricao.secti.es.gov.br/