Itapemirim: comunidade de Graúna faz manifestação na Assembleia

A comunidade quilombola de Grauna, situada em Itapemirim, esteve na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (30), à para protestar contra a TAG da Educação, que ameaça o fechamento de escolas no interior do Estado, e foram recebidos pela deputada Camila Valadão.

Durante o manifesto, a comunidade agradeceu aos deputados estaduais pela mobilização que impediu a municipalização da única escola do Espírito Santo.

“A mobilização da comunidade quilombola de Grauna está servindo de inspiração e motivação para outras escolas se organizarem também. Estamos trazendo para a Assembleia as necessidades e desejos dessa comunidade”, destacou a deputada Camila Valadão.

A deputada tem sido uma voz ativa na luta contra o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) imposto pelo Tribunal de Contas e está trabalhando para buscar soluções junto ao órgão e ao Governo do Estado, com o objetivo de reverter essa situação que pode prejudicar milhares de crianças e suas famílias.

Na última segunda-feira, dia 23 de outubro, a deputada teve uma reunião com o governador Renato Casagrande, que assegurou que a única escola quilombola do Estado, localizada na comunidade Graúna, continuará a fazer parte da rede estadual de ensino, sem ser municipalizada.

O presidente da Associação Quilombola de Graúna, Elivanes Paulo, conhecido como Babá, agradeceu aos parlamentares. “Queremos deixar nossos mais sinceros agradecimentos a estes parlamentares do nosso Estado e também a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para evitar mais esta agressão ao nosso povo quilombola”, agradeceu o presidente da Associação Quilombola de Graúna, Elivanes Paulo, o Badá.

