Iúna ganha nova sede da delegacia da Polícia Civil

O município de Iúna, no Caparaó capixaba agora conta com uma sede de delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo totalmente reformada. A entrega das obras aconteceu na última sexta-feira (29) e contou com a presença de diversas autoridades como o Governador do Estado, Renato Casagrande, assim como o Delegado-Geral Adjunto da PCES, José Lopes, Diversas autoridades estiveram presentes no local, o Superintendente de Polícia Regional Serrana (PRSR), Paulo Rogério Souza da Silva, o Delegado Chefe da 8ª Delegacia Regional, Rafael Pereira, e o Delegado Titular da DP de Iúna, Bruno Alves Rodrigues.

A nova sede está localizada na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, nº 134, no Centro de Iúna.