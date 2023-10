Jaguaré e Rio Branco FC disputam o título do Capixabão Série B

Jaguaré e Rio Branco FC vão disputar a primeira divisão do Capixabão do ano que vem. Os dois clubes tricolores passaram pelas semifinais do Capixabão Série B Sicoob, garantindo o sonhado acesso, e agora miram o título da competição.

A grande final, disputada em jogo único, acontece em campo neutro no próximo sábado (28), às 15h, no estádio estadual Kleber Andrade, em Cariacica. A emissora estatal TVE transmite a partida, em seus canais de TV, YouTube e Facebook. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

O Jaguaré foi quem comemorou o acesso primeiro. Depois de vencer o jogo ida por 4 a 0, o time tricolor voltou a superar o Capixaba SC, por 1 a 0, no último sábado (21), no estádio Conilon. Marcudinho foi quem balançou as redes em Jaguaré, livre de marcação, depois de cruzamento rasteiro de Rael, aos sete minutos do segundo tempo.

“Muito feliz em sair daqui com esse acesso que estava faltando para o clube, que vem com um projeto muito bom. Papai do céu abençoou em fazer um gol e dar o acesso a essa torcida linda. Agora é pensar na final, um jogo único no Kleber Andrade, para se Deus quiser a gente sair de lá com o título para coroar essa campanha”, comemorou o atacante Marcudinho, em entrevista à TVE.

O Rio Branco FC sorriu no domingo (22), com vitória por 3 a 0 no estádio Olímpio Perim, depois de já ter vencido o jogo de ida por 2 a 1. Os três gols saíram no primeiro tempo, em Venda Nova do Imigrante. Marquinhos fez jogada individual e cruzou rasteiro para Luiz Felipe abriu o placar, aos 17 minutos. Marquinhos apareceu novamente aos 34, dessa vez para marcar o dele, em chute rasteiro dentro da área. E Gustavo Tonoli fez o último, cobrando falta de longe e contanto com desvio da barreira, aos 43.

“Muito feliz pelo acesso! No começo do campeonato, nós traçamos isso porque o clube merece estar na primeira divisão. Muito feliz por estar fazendo parte desse momento do clube: em 2020 campeão (do Capixabão Série A), em 2021 vice-campeão (do Capixabão Série A), e agora conseguindo o acesso”, lembrou Gustavo Tonoli, na transmissão da TVE.

O Capixabão Série B Sicoob tem novamente o naming rights do Sicoob, instituição financeira cooperativa parceira do nosso futebol, e o importante apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e da TVE, que tem os direitos de transmissão. A bola utilizada é da Kagiva.

Capixabão Série B Sicoob – Final:

– Jaguaré X Rio Branco FC (28/10, 15h, Kleber Andrade, Cariacica)

Transmissão: TVE (TV aberta canal 2.1; NET/Claro canal 15; RCA canal 05, YouTube e Facebook)

Ingressos: R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (meia)