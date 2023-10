Jovem atropelado em Cachoeiro passa por cirurgia e segue internado

O jovem Tiago Cesário Rangel, de 34 anos, que foi atropelado na manhã da última quinta-feira (26), passou por cirurgia na tarde da última segunda-feira (30),e segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente causou comoção na cidade. Tiago seguia pela calçada da rua Bernardo Horta, quando foi atingido por um Fiat Siena prata, que transitava na via. Uma mulher e uma criança quase foram atingidas.

Segundo informações do presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto, irmão do motorista do Siena, ele passou mal ao volante perdeu o controle do veículo.

“A informação que me passaram foi que meu irmão tinha ido buscar o filho na escola e estavam os dois no carro. Nenhum deles se feriu, mas meu irmão estava com a pressão muito alta, foi atendido por socorristas da Unimed e encaminhado ao hospital. A Polícia Militar esteve no local do acidente e posteriormente foi até o hospital colher o depoimento dele. Não posso responder pelo meu irmão, eu não vi o que aconteceu e nem estava aqui em Cachoeiro”, disse o vereador.

“Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade e todos nós ficamos muito tristes. Eu estive no hospital, conversei com a esposa do Tiago e estamos em oração por sua recuperação”. finalizou Brás.

A Santa Casa de Misericórdia informou que o boletim com a atualização do estado de saúde não pode ser divulgado pela instituição por conta da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nesse caso, as informações podem ser passadas somente aos familiares.