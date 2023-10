Mulheres são agredidas covardemente por homem em Apiacá

Três mulheres foram agredidas covardemente por um homem na noite da última segunda-feira, dentro de um residência na zona rural de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para irem até o Hospital José Monteiro onde havia dado entrada três mulheres que disseram terem sofrido agressões por parte de um homem. Chegando no local, a PM fez contato com uma testemunha que disse que é parente de duas das vítimas.

A testemunha informou aos militares que estava em casa com sua esposa, sua tia e uma amiga da família tomando cerveja e teve que sair para resolver um problema de trabalho na zona rural. Neste momento, o marido de sua tia invadiu a casa com intuito de agredi-la. Porém, o agressor acabou agredindo a sua esposa e a amiga, que entrou na frente para impedir as agressões. Ele informou que não sabia o motivo das agressões e o agressor estava muito nervoso.

A testemunha disse que pegou o carro e foi até o hospital com as vítimas, pois uma delas estava com sangramento na cabeça e bastante machucada.

A PM só foi acionada após as vítimas darem entrada no hospital. Todos os envolvidos foram orientados a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Apiacá para as medidas cabíveis. Ninguém foi preso.