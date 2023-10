VÍDEO | Acidente entre caminhão e carros interdita a BR-101 Sul

Um acidente entre um caminhão e dois carros de passeio deixou a BR-101 totalmente interditada na tarde desta terça-feira (31), na altura do km 372, próximo ao trevo de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta da gravidade do acidente, a pista precisou ficar totalmente interditada.

A PRF e a Eco101 estão sinalizando o local. A dinâmica do acidente e o total de vítimas não foi informado.

Quem puder, evite passar pelo trecho. Utilize rotas alternativas para seguir viagem.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

