Jovem atropelado em Cachoeiro será submetido a cirurgia nesta segunda (30)

O jovem Tiago Cesário Rangel, de 34 anos, atropelado na calçada da rua Bernardo Horta, no Centro de Cachoeiro, na manhã da última quinta-feira (26), por um Fiat Siena, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, e passará por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira (30).

Na tarde do último domingo (29), familiares e amigos de Tiago realizaram uma corrente de oração em frente ao hospital em prol da cirurgia. Eles realizam uma campanha de doação de sangue para Tiago. Quem quiser doar, pode procurar o Banco de Sangue da Santa Casa, a partir desta segunda (30), das 7h às 13h.

Procurado pela reportagem, o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outros (DIPO), Felipe Vivas, informou que a investigação sobre o atropelamento segue em andamento e outras informações sobre o caso só poderão ser repassadas após a conclusão do inquérito.

