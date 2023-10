Jovem é preso com drogas e material para tráfico em Marataízes

Policiais Civis das Delegacias de Polícia de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy deflagraram, nessa quarta-feira (25), operação policial na localidade de Barra do Itapemirim, na cidade de Marataízes, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão. Um homem de 19 anos foi preso e foram apreendidos drogas e dinheiro.

Em um dos imóveis averiguados, a equipe apreendeu um pouco mais de um quilo de maconha, dividida em tabletes, dezenas de papelotes de cocaína, milhares de tubos plásticos utilizados para armazenamento de cocaína e R$ 5.100,00 em espécie.

O indivíduo de 19 anos foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, também foram apuradas cerca de dez denúncias anônimas de violação de direitos de pessoas idosas e de um grupo LGBTQI+, uma se mostrou procedente e o respectivo Inquérito Policial será instaurado.

