Juíza do ES no STF: magistrada inicia trabalho na Corte

A juíza capixaba da 1ª Vara Cível de Vitória, Trícia Navarro Xavier Cabral, vai assessorar o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou, no último dia 28 de setembro, a autorização para que a magistrada exerça as atribuições de juíza auxiliar da Presidência da Corte Suprema.

O pedido foi da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que solicitou que a juíza de direito, que já foi juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, fosse colocada à disposição do STF, por um ano, a contar da última sexta-feira (29), para atuar como juíza auxiliar no gabinete da Presidência do STF.

Trícia Cabral inicia suas atividades na Corte já na gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que tomou posse na quinta-feira (28), como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

A autorização foi aprovada, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno.