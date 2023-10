Lula no ES: presidente deve cumprir agenda no Estado ainda este ano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode vir ao Espírito Santo ainda este ano. A informação foi divulgada pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e dos Transportes, Renan Filho, nesta terça-feira (17), durante o anúncio de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Espírito Santo.

De acordo com os ministros, o chefe do Poder Executivo nacional deve desembarcar em terras capixabas para inaugurar as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na BR-101.

“Vamos inaugurar em dezembro com a expectativa da presença do presidente Lula”, disse Renan Filho.

O ministro Rui Costa referendou a possibilidade e reforçou que vai conversar com o Gabinete do presidente, que faz a agenda.

“Hoje à tarde, às 16h, eu tenho um agenda com o presidente para discutir um programa de educação que ele deve lançar ainda este mês, e vou deixar o indicativo do dia 15 para ele vir aqui inaugurar essa obra”, afirmou o chefe da Casa Civil.