PRF recupera veículo clonado na BR-101 no Sul do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite da última segunda-feira, 16, no km 393 da BR-101 em Rio Novo do Sul, mais um veículo adulterado, roubado em 2017 em Guarapari.

Policiais da Comando de Operações Especializadas da PRF avistaram o automóvel com placas do ES que transitava no local. Ao realizar a consulta aos sistemas informatizados, verificou-se que o número do chassis não correspondia ao número da placa ostentada e que a numeração daquele agregado estava registrada em outra placa, essa com restrição de roubo em 05/08/2017 no município de Guarapari. Ao ser questionado sobre a procedência do carro, o condutor informou que o havia comprado no ano de 2015.

Diante das evidências, em razão do cometimento do crime de adulteração de elementos identificadores de veículo, o individuo e veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Itapemirim para as providências necessárias.