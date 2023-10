Mais um! Veículo clonado é recuperado pela PRF no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde de segunda-feira (9) no km 304 da BR-101 no município de Viana, região metropolitana da capital, uma caminhonete clonada, objeto de roubo em março de 2023 em Cariacica, também na Grande Vitória.

Policiais rodoviários federais da Delegacia de Viana, em ação de combate à criminalidade, abordaram uma caminhonete de cor branca que trafegava no local. Após verificação nos elementos de identificação veiculares, os agentes notaram que havia indícios de adulteração nos agregados do automóvel e, através de uma análise mais minuciosa, conseguiram chegar aos dados originais do veículo e descobriram que esse possuía restrição de roubo ocorrido em 03 de março deste ano em Cariacica.

Diante das evidências, a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil do Espírito Santo para que as medidas cabíveis fossem tomadas.