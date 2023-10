Marataízes completa 26 anos de emancipação cheia de motivos para comemorar

O município de Marataízes completa, nesta segunda-feira (16), 26 anos de emancipação política. A cidade, que é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, está em pleno desenvolvimento e com investimentos em todas as áreas, desde infraestrutura, saúde, educação, agricultura, meio ambiente, entre outros, que tem sido um local cada vez melhor para morar, curtir e investir.

Desde que a recuperação da orla da Praia Central aconteceu, os olhos do capixaba se voltaram para Marataízes. E o que se viu foi uma cidade crescendo, se estruturando e, muito embora seja conhecida pelo tradicional abacaxi doce da massa amarela, ganha também a fama de um município cada vez mais preparado para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Depois da orla da Praia Central, outra grande obra que vem chamando a atenção não só pela sua grandiosidade, mas por ter sido um achado, é a recuperação e urbanização do entorno da Lagoa do Meio. Essa Lagoa fica bem no coração de Marataízes, cercada por casas e ruas na área central e impressiona pelo tamanho. O investimento da prefeitura em parceria com o Governo do Estado promete deixar o local como um enorme ponto turístico e de exemplo de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Festa do Abacaxi

E como o símbolo maior da cidade é o abacaxi, acontece entre os dias 26 e 29 de outubro, a 21ª edição da Festa do Abacaxi. O evento vai contar com shows regionais e nacionais, oficia gastronômica, passeio ciclístico, entre diversas outras atividades, e acontece na comunidade de Brejo dos Patos.

Confira a programação completa!

26 de outubro – Quinta-feira

19h – Carlos Queiroz

21h – Valesca Mayssa

27 de outubro – Sexta-feira

19h – Banda Agitaê

21h – Flesh Martins

23h – Salvador

28 de outubro – Sábado

12h – Oficina Gastronômica Culinária do Abacaxi

14h – Sensasamba

16h – Art Samba

19h – Concurso do Abacaxi

20h – Concurso da Rainha da Festa do Abacaxi

22h – Gabriel e Edivando

0h – Henrique de Diego

29 de outubro – Domingo

8h – Passeio Ciclístico

10h – Chegada dos ciclistas com show da banda Soul Nice

12h – Oficia Gastronômica

14h – Sué

16h – Ricardão do Forró

19h – Juma Gamel

21h – Barrozinho

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Marataízes