Marataízes: inscrições para passeio ciclístico terminam nesta quinta (19)

Terminam, nesta quinta-feira (19), as inscrições para o 1º Passeio Ciclístico – Rota do Abacaxi, que será realizada no dia 29 de outubro, em Marataízes.

De acordo com a prefeitura, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp0qVTSu4olmKXfJNbC8EkY0DIv2uSXAt0eshR6YADs25f2Q/closedform.

A iniciativa é da administração municipal, através das secretarias de Turismo e de Esporte e Lazer.