Marataízes oferece tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, oferece tratamento gratuito para quem deseja para de fumar. Os interessados devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, para fazer o cadastro.

O tratamento é realizado por meio do Programa de Tabagismo, que realiza uma série de ações com foco no combate ao consumo do tabaco, um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), esse tipo de câncer foi responsável por 1,7 milhão de vítimas no mundo em 2020, mais de 30 mil mortes apenas no Brasil.