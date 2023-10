Marataízes promove campanha Outubro Rosa para conscientizar população

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (02) a campanha “Outubro Rosa”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de colo do útero. O evento, realizado no auditório da Superintendência de Atenção Primária em Saúde, contou com a presença de representantes de diversos setores da secretaria, assim como a presença da primeira-dama, Samantha de Oliveira.

“À medida que entramos em mais um Outubro Rosa, quero encorajar todos nós a nos envolvermos ativamente. Isso significa não apenas usar a cor rosa, mas também compartilhar informações, apoiar as mulheres em nossas vidas e as que lutam incansavelmente para vencer o câncer de mama”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

A abertura da campanha também foi acompanhada de uma palestra com a fisioterapeuta Adriana Justi Mardegan de Souza, onde foram abordados diversos assuntos pertinentes a saúde da mulher, como sexualidade, prevenção a doenças e cuidados com o sistema reprodutor feminino. Durante o mês de outubro, diversas ações serão organizadas e realizadas nas unidades de saúde em todo o município.